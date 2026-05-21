Milano 17:35
49.169 -0,03%
Nasdaq 20:09
29.398 +0,34%
Dow Jones 20:09
50.303 +0,59%
Londra 17:35
10.443 +0,11%
Francoforte 17:35
24.607 -0,53%

New York: si concentrano le vendite su Valero Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Valero Energy
Pressione sul produttore di etanolo, che tratta con una perdita del 3,64%.
Condividi
```