PALLADIUM del 30/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo
Ottima performance per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo attestandosi a 1.432,5.
Lo scenario di medio periodo del palladio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.448,8. Supporto a 1.399,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.497,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)