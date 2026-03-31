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PALLADIUM del 30/03/2026

Finanza
PALLADIUM del 30/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo

Ottima performance per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo attestandosi a 1.432,5.

Lo scenario di medio periodo del palladio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.448,8. Supporto a 1.399,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.497,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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