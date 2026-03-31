Piazza Affari: in rally NewPrinces

(Teleborsa) - Protagonista il gruppo agroalimentare italiano , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,62%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che NewPrinces mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,66%, rispetto a +1,64% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico di medio periodo di NewPrinces ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 21,2 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 22,5, mentre il primo supporto è stimato a 19,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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