Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile
Grande giornata per l'Eurostoxx 50, che mette a segno un rialzo del 2,93%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 5.581. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 5.808. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 6.035.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)