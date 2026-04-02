Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile
Seduta decisamente positiva per l'indice svizzero, che ha terminato in rialzo a 12.991,3.
Le tendenza di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 13.131,6. Supporto stimato a 12.710,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 13.552,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)