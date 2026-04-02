Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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Borsa: Bene Shanghai, in crescita dello 0,97% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai allunga a 3.929,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Shanghai, in crescita dello 0,97% alle 05:48
Risultato positivo dello 0,97% per Shanghai, alle 05:48, che continua gli scambi a 3.929,69 punti.
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