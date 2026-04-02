Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
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Borsa: Netto calo per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,66%

Il Nasdaq-100 prende il via a 23.621,73 punti

In breve, Finanza
Borsa: Netto calo per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,66%
Forte ribasso per l'indice dei titoli tecnologici USA, che tratta in perdita dell'1,66%, a quota 23.621,73 in apertura.
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