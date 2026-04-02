Milano
2-apr
45.625
0,00%
Nasdaq
2-apr
24.046
0,00%
Dow Jones
2-apr
46.505
0,00%
Londra
2-apr
10.436
0,00%
Francoforte
2-apr
23.168
0,00%
Lunedì 6 Aprile 2026, ore 06.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,24%
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,24%
Il CAC40 archivia la giornata a 7.962,39 punti
In breve
,
Finanza
02 aprile 2026 - 17.43
Parigi segna un mediocre calo dello 0,24%, terminando gli scambi a 7.962,39 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dello 0,98%
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,65%
Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dello 0,87%
Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dello 0,71%
Argomenti trattati
Parigi
(120)
Titoli e Indici
France Cac 40
0,00%
Altre notizie
Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dello 0,91%
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,86%
Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,21%
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,29%
Borsa: Perde poco Shanghai, in flessione dello 0,67%
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,24%
Guide
Volatilità di mercato: cos’è e con quali indicatori si misura
Quando nei mercati finanziari si parla di volatilità, ci si riferisce semplicemente a quanto i prezzi si muovono. Quando il valore di un’azione, di un indice o di una materia prima si muove poco e...
leggi tutto