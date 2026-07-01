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Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dello 0,79%

Il CAC40 archivia la giornata a 8.337,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dello 0,79%
Ribasso per Parigi, in flessione dello 0,79%, termina le contrattazioni a 8.337,29 punti.
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