Francoforte: movimento negativo per Henkel

(Teleborsa) - Pressione sul produttore tedesco di agenti chimici e detersivi , che tratta con una perdita dell'1,97%.



La tendenza ad una settimana di Henkel è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della società specializzata in prodotti chimici segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 64,52 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 65,36. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 64,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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