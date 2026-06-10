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Borsa: Risultato negativo per Francoforte, in flessione dello 0,97%
Il DAX termina gli scambi a 24.195,31 punti
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Si è mossa in territorio negativo Francoforte, in ribasso dello 0,97%, archiviando la giornata a 24.195,31 punti.
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