PALLADIUM dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile
Modesto guadagno per il metallo prezioso, che avanza di poco a +0,44%.
Lo status tecnico di medio periodo del palladio ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.530,2. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.638,7, mentre il primo supporto è stimato a 1.421,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)