Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
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Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

PALLADIUM dell'1/04/2026

Finanza
PALLADIUM dell'1/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Modesto guadagno per il metallo prezioso, che avanza di poco a +0,44%.

Lo status tecnico di medio periodo del palladio ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.530,2. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.638,7, mentre il primo supporto è stimato a 1.421,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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