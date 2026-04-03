New York: in rally Corning

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di vetri speciali e ceramiche , che mostra una salita bruciante del 3,89% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Corning rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Corning classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 152 USD e primo supporto individuato a 140,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 163,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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