Milano 17:35
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Dow Jones 22:03
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Crolla a New York Corning

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Corning
Retrocede molto il produttore di vetri speciali e ceramiche, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,12%.
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