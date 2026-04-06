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Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,41%

Il Nasdaq-100 inizia a scambiare a 24.143,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,41%
L'indice del listino high-tech USA allunga timidamente il passo dello 0,41%, dopo aver aperto a quota 24.143,02.
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