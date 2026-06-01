Milano 1-giu
0 0,00%
Nasdaq 1-giu
30.514 +0,60%
Dow Jones 1-giu
51.079 +0,09%
Londra 1-giu
10.339 -0,68%
Francoforte 1-giu
25.003 -0,40%

Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,60%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 30.513,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,60%
L'indice tecnologico di Wall Street conclude in progresso dello 0,60% e termina la sessione a 30.513,86 punti.
Condividi
```