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Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,42%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 29.481,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,42%
L'indice tecnologico di Wall Street conclude in progresso dello 0,42% e termina la sessione a 29.481,64 punti.
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