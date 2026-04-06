New York: movimento negativo per Take-Two Interactive Software
(Teleborsa) - Ribasso per il distributore globale di videogiochi, che presenta una flessione del 2,01%.
L'andamento di Take-Two Interactive Software nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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