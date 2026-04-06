Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 20:32
24.165 +0,50%
Dow Jones 20:32
46.634 +0,28%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

New York: risultato positivo per McCormick

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per McCormick
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda che produce spezie e aromi, con una variazione percentuale del 3,58%.
Condividi
```