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New York: risultato positivo per Goldman Sachs

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Goldman Sachs
Avanza la banca d'affari americana, che guadagna bene, con una variazione del 2,08%.
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