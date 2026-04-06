New York: spinge in avanti Western Digital
(Teleborsa) - Ottima performance per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che scambia in rialzo del 4,69%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,15%, rispetto a +3,53% dell'indice del basket statunitense).
Tecnicamente, il leader nel settore dei dischi rigidi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 313,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 301,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 326.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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