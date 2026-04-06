New York: spinge in avanti Western Digital

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che scambia in rialzo del 4,69%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,15%, rispetto a +3,53% dell' indice del basket statunitense ).





Tecnicamente, il leader nel settore dei dischi rigidi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 313,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 301,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 326.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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