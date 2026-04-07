Milano 16:11
45.333 -0,64%
Nasdaq 16:11
23.857 -1,38%
Dow Jones 16:11
46.270 -0,86%
Londra 16:11
10.350 -0,82%
Francoforte 16:11
22.873 -1,27%

Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,34%

Il Nasdaq-100 esordisce a 24.109,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,34%
Giornata fiacca per l'indice del listino high-tech USA, in discesa dello 0,34%, dopo un'apertura a 24.109,57.
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