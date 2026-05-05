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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,88%
L'indice del listino high-tech USA prende il via a 27.895,05 punti
In breve
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Finanza
05 maggio 2026 - 15.33
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dello 0,88%, dopo aver esordito a quota 27.895,05.
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