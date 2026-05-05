Milano 17:40
48.558 +2,27%
Nasdaq 20:05
28.054 +1,45%
Dow Jones 20:05
49.247 +0,62%
Londra 17:40
10.219 -1,40%
Francoforte 17:35
24.402 +1,71%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,88%

L'indice del listino high-tech USA prende il via a 27.895,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,88%
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dello 0,88%, dopo aver esordito a quota 27.895,05.
Condividi
```