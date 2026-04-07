Milano
10:44
46.139
+1,13%
Nasdaq
6-apr
24.192
0,00%
Dow Jones
6-apr
46.670
+0,36%
Londra
10:44
10.470
+0,32%
Francoforte
10:44
23.345
+0,76%
Martedì 7 Aprile 2026, ore 11.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,12%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,12%
Ibex 35 inizia le contrattazioni a 17.576,5 Euro
In breve
,
Finanza
07 aprile 2026 - 09.18
Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,12%, che esordisce a 17.576,5 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,25%
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,86%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,53%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,95%
Argomenti trattati
Borsa
(1040)
·
Madrid
(72)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+0,33%
Altre notizie
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,47%
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,64%
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,41%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,14%)
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,45%
Borsa: Seduta poco mossa per Tokyo, in crescita dello 0,42%
Guide
Volatilità di mercato: cos’è e con quali indicatori si misura
Quando nei mercati finanziari si parla di volatilità, ci si riferisce semplicemente a quanto i prezzi si muovono. Quando il valore di un’azione, di un indice o di una materia prima si muove poco e...
leggi tutto