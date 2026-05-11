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Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,21%

Ibex 35 archivia la giornata a 17.852,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,21%
Madrid segna un mediocre calo dello 0,21%, terminando gli scambi a 17.852,5 Euro.
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