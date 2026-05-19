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Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,48%
Ibex 35 archivia la giornata a 17.670,1 Euro
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19 maggio 2026 - 17.53
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Madrid segna un mediocre calo dello 0,48%, terminando gli scambi a 17.670,1 Euro.
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