Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 6-apr
24.192 +0,61%
Dow Jones 6-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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Cambi: euro a 0,8713 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8713 sterline alle 08:30
Euro a 0,8713 sulla sterlina inglese alle 08:30.
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