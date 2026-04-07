Milano 17:35
45.412 -0,47%
Nasdaq 19:32
24.043 -0,62%
Dow Jones 19:32
46.459 -0,45%
Londra 17:35
10.349 -0,84%
Francoforte 17:35
22.922 -1,06%

Cambi: euro a 185,003 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,003 yen alle 19:30
Euro a 185,003 sullo yen alle 19:30.
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