Milano 17:35
51.836 +0,66%
Nasdaq 20:47
30.556 +3,11%
Dow Jones 20:47
51.811 +1,19%
Londra 17:35
10.431 -0,39%
Francoforte 17:35
24.894 +1,05%

Cambi: euro a 185,93 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,93 yen alle 19:30
Euro a 185,93 sullo yen alle 19:30.
Condividi
```