New York: performance negativa per Atlassian
(Teleborsa) - Retrocede la società di software australiana, con un ribasso del 3,28%.
L'andamento di Atlassian nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il grafico attuale di Atlassian evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 64,32 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 67,59. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 62,79.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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