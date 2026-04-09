Si muove in ribasso Atlassian a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società di software australiana , che esibisce una perdita secca dell'8,11% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Atlassian , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Atlassian si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 56,79 USD. Prima resistenza a 61,68. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 55,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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