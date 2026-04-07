New York: scambi in positivo per Western Digital

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che si occupa di archiviazione dei dati , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,13%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Western Digital rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve del leader nel settore dei dischi rigidi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 316,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 300,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 332,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```