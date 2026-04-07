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Piazza Affari: seduta difficile per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
07 aprile 2026 - 10.00
Giornata da dimenticare per il
comparto beni industriali a Milano
, che retrocede a 85.007,82 punti, ritracciando dell'1,56%.
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