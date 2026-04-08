Milano 17:05
46.941 +3,37%
Nasdaq 17:05
24.852 +2,68%
Dow Jones 17:05
47.667 +2,32%
Londra 17:05
10.605 +2,47%
Francoforte 17:05
24.025 +4,81%

Borsa: Giornata euforica per il Dow Jones, in forte rialzo dello 0,85%

L'indice dei colossi USA esordisce a 46.978,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata euforica per il Dow Jones, in forte rialzo dello 0,85%
Ottima performance per il Dow Jones, che tratta in guadagno dello 0,85%, a quota 46.978,17 in apertura.
Condividi
```