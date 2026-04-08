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/ Borsa: Giornata euforica per il Dow Jones, in forte rialzo dello 0,85%
Borsa: Giornata euforica per il Dow Jones, in forte rialzo dello 0,85%
L'indice dei colossi USA esordisce a 46.978,17 punti
In breve
,
Finanza
08 aprile 2026 - 15.33
Ottima performance per il Dow Jones, che tratta in guadagno dello 0,85%, a quota 46.978,17 in apertura.
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