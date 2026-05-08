Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 7/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio
Giornata fiacca per il Dow Jones 30, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,63%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 50.024,4. Rischio di discesa fino a 49.055,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 50.993,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)