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Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 5,58% alle 08:20
In breve
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Finanza
08 aprile 2026 - 08.20
Tokyo mostra una performance del 5,58% alle 08:20 e tratta a 56.409,34 punti.
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