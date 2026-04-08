Milano 12:11
47.064 +3,64%
Nasdaq 7-apr
24.202 0,00%
Dow Jones 7-apr
46.584 -0,18%
Londra 12:11
10.605 +2,48%
Francoforte 12:10
23.951 +4,49%

Cambi: euro a 0,8698 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8698 sterline alle 11:30
Euro a 0,8698 sulla sterlina inglese alle 11:30.
Condividi
```