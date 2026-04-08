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/ Francoforte: calo per Evonik Industries
Francoforte: calo per Evonik Industries
Migliori e peggiori
,
In breve
08 aprile 2026 - 13.00
Composto ribasso per
Evonik Industries
, in flessione del 2,14% sui valori precedenti.
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