Francoforte: giornata depressa per Evonik Industries

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Evonik Industries , che mostra un decremento dell'1,81%.



L'andamento di Evonik Industries nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,06 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 15,45. Il peggioramento di Evonik Industries è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 14,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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