In evidenza Prysmian sul listino di Piazza Affari
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,44%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prysmian più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico dell'azienda produttrice di cavi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 112,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 110,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 114,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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