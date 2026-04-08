In evidenza Prysmian sul listino di Piazza Affari

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,44%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prysmian più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico dell' azienda produttrice di cavi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 112,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 110,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 114,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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