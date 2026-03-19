Milano 11:32
43.802 -2,10%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:32
10.112 -1,88%
Francoforte 11:32
22.963 -2,29%

Perde Prysmian sul mercato di Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Perde Prysmian sul mercato di Piazza Affari
In forte ribasso il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che mostra un -3,95%.
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