New York: performance negativa per Verizon Communication

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore telefonico , che mostra un decremento del 2,68%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend della big delle tlc rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Verizon Communication mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 46,96 USD con area di resistenza individuata a quota 47,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 46,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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