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Chevron, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Chevron, scendono le quotazioni a New York
Retrocede molto il colosso petrolifero statunitense, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,27%.
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