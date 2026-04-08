New York: si muove a passi da gigante Carnival

(Teleborsa) - Rialzo per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 13,33%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Carnival mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,36%, rispetto a +3,71% dell' indice del basket statunitense ).





Il quadro tecnico di Carnival suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,22 USD con tetto rappresentato dall'area 28,94. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 27,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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