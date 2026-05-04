New York: i venditori si accaniscono su Carnival

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo , che soffre con un calo del 4,24%.



L'andamento di Carnival nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo di Carnival mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26,39 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 25,04. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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