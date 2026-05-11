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New York: si muove a passi da gigante CF Industries Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: si muove a passi da gigante CF Industries Holdings
Brillante rialzo per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,52%.
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