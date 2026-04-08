New York: Western Digital sale verso 350,3 USD

(Teleborsa) - Rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,27%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Western Digital rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 350,3 Dollari USA e primo supporto individuato a 335,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 365,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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