Milano 12:44
47.032 -0,13%
Nasdaq 8-apr
24.903 0,00%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 12:44
10.575 -0,32%
Francoforte 12:44
23.810 -1,12%

Cambi: euro a 1,1678 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1678 dollari alle 11:30
Euro a 1,1678 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
```