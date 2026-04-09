Governo, oggi CdM su permesso unico europeo di soggiorno e lavoro

09 aprile 2026 - 15.24

(Teleborsa) - E' stato convocato per questo pomeriggio a Palazzo Chigi, alle ore 17, il Consiglio dei Ministri, per l'esame del decreto relativo al permesso unico europeo di soggiorno e di lavoro.



All'ordine del giorno vi sono alcuni disegni di legge di ratifica di trattati internazionali - Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, Trattati di estradizione e trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam - ed il decreto legislativo di attuazione della Direttiva europea del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio del permesso unico di soggiorno e lavoro nel territorio di uno Stato membro della UE.



Al vaglio del CdM anche l'esame preliminare dello schema di decreto del presidente della Repubblica per l’introduzione della sigla di individuazione di alcune province sarde: Sulcis-Iglesiente, Medio Campidano, Ogliastra e Gallura Nord-Est Sardegna.

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