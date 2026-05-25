La Consob semplifica la comunicazione delle partecipazioni rilevanti

(Teleborsa) - La Consob ha aggiornato il sistema di comunicazione delle partecipazioni rilevanti detenute nelle società quotate, con l'introduzione di un modello unico di notifica e di un portale completamente digitalizzato che ne rafforzano la semplicità d'uso e la qualità informativa, armonizzandolo alle migliori prassi europee.



La modifica (delibera Consob n. 23997 del 18 maggio 2026) avrà effetto dal 15 giugno 2026 e introduce il nuovo Modello 120 (TR-1), che sostituisce, abrogandoli, i precedenti modelli 120/A e 120/B, per la notifica delle partecipazioni in azioni, in strumenti finanziari e aggregate, e 120/D per la dichiarazione delle intenzioni dell’investimento.



Il nuovo modello, disponibile in italiano e inglese, integra in un unico documento tutte le informazioni relative alle partecipazioni rilevanti, semplificando, di fatto, gli adempimenti previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Emittenti e rendendo più chiara la rappresentazione degli assetti proprietari degli emittenti quotati.



Nell'elaborazione del modello la Consob si è basata sullo "Standard form for notification of major holdings", pubblicato dall'Esma, l'Autorità europea per i mercati finanziari, come avviene anche in altri Stati membri dell'Ue. Il sistema diventa così di più facile utilizzo per gli operatori – in particolare quelli attivi su più giurisdizioni – e favorisce una maggiore armonizzazione delle modalità di notifica a livello europeo. Il formato di pubblicazione delle notifiche è inoltre coerente con la normativa sul punto di accesso unico europeo (Esap), permettendo la trasmissione dei dati ai sistemi di raccolta nazionali e la successiva disponibilità delle informazioni a livello europeo.



Il portale elettronico (SH.I.N.E, SHareholders Integrated Notification Environment) consentirà la compilazione guidata e l'invio delle notifiche attraverso un'interfaccia web strutturata con controlli automatici di coerenza, funzioni di autocompletamento e altri strumenti di supporto. Il nuovo sistema comporta inoltre un miglioramento della rappresentazione degli azionisti rilevanti delle singole società quotate sul sito della Consob, che risulterà più chiara e facilmente fruibile. Le informazioni saranno presentate in modo integrato, con evidenza congiunta delle partecipazioni in azioni e in strumenti finanziari e della posizione complessiva, nonché con accesso più immediato ai dati di dettaglio delle notifiche.



Per agevolare la transizione, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regime, sarà comunque possibile trasmettere il nuovo modello anche via posta elettronica, fino al 30 settembre 2026, con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti (nuovo Allegato 4) e sul sito della Consob. Dal 1° ottobre 2026, saranno invece accettate soltanto le notifiche di partecipazioni rilevanti compilate online tramite il portale SH.I.N.E.

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